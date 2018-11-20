За огненное сальто на Крымском мосту в Москве каскадер сядет на 10 суток

10 суток ареста за огненное сальто на мосту: Замоскворецкий суд столицы назначил наказание каскадеру-любителю, который прыгнул в Москву-реку с Крымского моста.

В середине ноября 22-летний Виктор Подкуйко в погоне за интернет-славой попросил своих приятелей поджечь его, после чего рухнул в ледяную воду. Видео своего в прямом смысле контрастного купания молодой человек сам выложил в соцсеть. Кадрами сразу же заинтересовалась столичная полиция.

"В отношении гражданина сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Замоскворецким районным судом в отношении мужчины было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", — сообщила Екатерина Гузь, заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

По словам профессиональных каскадеров, молодой человек чудом остался жив. Падение с 30-метровой высоты в ледяную воду — испытание даже для опытных экстрималов. Впрочем, для задержанного эта выходка не первая. До этого в киевском метро он вместе с приятелем лег под поезд. Видео также выложил в сеть.