В Москве во время пластической операции по коррекции носа девушке пробили череп

Еще одна жертва пластической хирургии в Москве: пострадала девушка, которая обратилась в частную клинику на юге столицы.

Она хотела сделать операцию по коррекции носа, но во время операции ей пробили основание черепа.

Пациентку с сильным кровотечением госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В рамках расследования этого уголовного дела будут допрошены сотрудники частной клиники, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает управление СК РФ по Москве.