В Москве реформируют сеть аптечных пунктов при поликлиниках

В столице модернизировано более 100 аптечных пунктов при поликлиниках. Внешне все они теперь выполнены в едином стиле, но главное, пациенты могут получить там необходимые лекарства бесплатно и прямо в день посещения врача — по электронному рецепту. Кроме того, скоро там расширится и ассортимент льготных препаратов.

Артроз левого голеностопа: без лекарств и мазей ходить Нине Ивановне трудно и больно. Теперь все медикаменты, которые облегчают ей жизнь, она может получить в аптечном пункте поликлиники.

Новый аптечный пункт гораздо больше прежнего. В светлом просторном помещении одновременно могут работать сразу несколько фармацевтов — очереди уменьшаются, скорость обработки рецептов увеличивается. Удобные стеллажи и шкафчики для самых разных лекарств обеспечивают удобное, а главное, правильное хранение.

"Аптечный пункт отремонтирован в соответствии со временем. Оснащен кондиционером, фармацевтическими холодильниками, шкафами для сохранения качества лекарственных препаратов", — говорит Баира Голованова, начальник аптечного отдела Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы.

Получить необходимые лекарства теперь можно за считанные минуты. Перечень всех медикаментов находится в единой базе. Врач точно знает, какой препарат есть в наличии, чтобы пациент его тотчас же получил. В некоторых клиниках врачи уже выписывают электронные рецепты, информация сразу же поступает к фармацевту. В Лианозовском диагностическом центре такую систему тоже скоро введут.

Бесплатные лекарства в Москве получает более 1,5 миллиона человек: инвалиды, многодетные семьи, больные сахарным диабетом, дети до 3 лет. Список льготных препаратов постепенно увеличивается. Уже 2 года лекарства в таких пунктах получают больные с гепатитом С и те, кто страдает мерцательной аритмией.

"Сегодня 99% всех пациентов обеспечиваются льготными лекарствами практически день в день, в день выписки рецепта. Конечно, есть категория пациентов, которым требуются индивидуальные лекарства по решению врачебной комиссии. Здесь день в день у нас, к сожалению, не получается в силу того, что нам нужно пройти ряд бюрократических процедур", — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве обновили 150 аптечных пунктов при поликлиниках. Оставшиеся доведут до единого стандарта уже в следующем году.