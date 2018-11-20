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Обнаружение и лечение различных форм рака 51 минута назад
"Двузубый" вирус нацелили на уничтожение раковых клеток и их сообщников
Клетки карциномы (наиболее распространённого вида злокачественных опухолей) являются столь опасными во многом благодаря "руке помощи", которую им протягивают сообщники. Речь идёт о связанных с раком фибробластах (CAF), содействующих мутировавшим раковым клеткам. CAF обманным путём прячут их от иммунной системы организма.
Недавно же учёные из Оксфордского университета разработали "двузубый" вирус двойного назначения. Специалисты называют новый инструмент борьбы с опасным заболеванием единственным в своём роде.
Исследователи работали со спроектированным ранее вирусом под названием enadenotucirev, "выведенным" специально для заражения исключительно раковых клеток. При это он не трогает здоровые клетки.
Учёные решили наделить вирус ещё большими противораковыми возможностями, внеся некоторые изменения в сам вирус.
Их доработанная версия вируса включает "генетические инструкции", побуждающие инфицированные раковые клетки производить особый тип белка. Он называется привлекающий T-клетки биспецифический активатор (BiTEs).
В пресс-релизе работы отмечается, что белок был создан для связывания с двумя типами клеток (теми самыми CAF и иммунными Т-клетками) и их последующего объединения. Такой "брак" между CAF и Т-клетками быстро приводит к терапевтическому результату: Т-клетки убивают прикреплённые фибробласты.
Мы изменили вирус таким образом, чтобы Т-клеточный активатор включался только в заражённых им раковых клетках и нигде больше в организме, говорит первый автор исследования доктор Джошуа Фридман (Joshua Freedman) из Оксфордского университета. При этом молекула Т-клеточного активатора настолько сильна, что она может активировать иммунные клетки, находящиеся внутри опухоли и подавляемые ею, чтобы последние могли атаковать фибробласты, добавляет учёный.
Как отмечают авторы работы, это первый случай, когда связанные с раком фибробласты в твёрдой опухоли (не содержащей кистозных полостей) преследовались подобным образом.
При этом, отмечают учёные, важно понимать, что пока это лишь начальный этап проверки перспективной технологии.
На сегодня метод на основе вируса двойного назначения продемонстрировал свою эффективность в организме мышей и в лабораторных образцах раковых клеток человека. Последние были собраны у пациентов, страдающих опасным недугом.
Специалисты пока не могут сказать, когда именно технологию начнут проверять на людях. Необходимо провести немало исследований, которые проверят не только эффективность, но и безопасность нового метода.
Например, существует опасность того, что терапия, нацеленная на связанные с раком фибробласты, также может навредить "невинным" фибробластам организма.
Зная о такой опасности, учёные в рамках одного из экспериментов разместили вирус в одной среде с образцами раковой опухоли предстательной железы и образцами здорового костного мозга.
В результате вирус не проявил токсичности и не спровоцировал излишнюю активации Т-клеток здоровых образцов.
Также специалисты указывают на то, что вирус enadenotucirev уже проходит тестирование на людях. Они надеются, что их модифицированная версия также будет проверена в ходе клинических испытаний уже в 2019 году.
Как говорит доктор Керри Фишер (Kerry Fisher) из Оксфордского университета, в случае карциномы, даже если уничтожено наибольшее число раковых клеток, фибробласты могут защитить остаточные раковые клетки и помочь им восстановиться.
"До недавнего времени не существовало способа, позволяющего одновременно уничтожать и раковые клетки, и фибробласты, защищающие их, который бы при этом не причинял бы вреда остальному телу. Наш новый метод воздействия на фибробласты при одновременном уничтожении раковых клеток вирусом может стать важным шагом на пути к снижению подавления иммунной системы при карциномах", — считает Фишер. Более того, такой метод должен способствовать запуску нормальных защитных иммунных процессов.
Результаты исследования представлены в научном издании Cancer Research.
К слову, учёные не впервые обращаются за помощью к вирусам в случае лечения рака. Так, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о вирусе, убивающем рак. Также мы сообщали об итогах первого клинического испытания терапии рака мозга, основанной на опасном вирусе.
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