ПФР наказал сотрудника, пригласившего умершую пенсионерку за пособием на похороны

Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны. Копия соответствующего письма из ПФР опубликовал зять женщины в Facebook.

Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области, пенсионерке, которая скончалась 20 мая 2018 года, пришло приглашение, в котором ведомство предлагало ей явиться в отделение фонда для получения социального пособия на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

В ведомстве сообщили, что письмо с ошибкой пришло по причине сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы. Из-за этой ошибки сразу несколько писем были направлены на имя умерших граждан. Всем этим людям разосланы официальные извинения.