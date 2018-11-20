В Северодвинске учительница избивала школьников скакалкой

В Северодвинске проверяют сообщение об избиении учительницей школьников скакалкой.

В Интернете появилось видео, в котором учительница ругает учеников за плохое поведение во время ее отсутствия. Сначала она вызывает к доске школьника и дважды бьет его скакалкой ниже спины. Затем она вызывает девочку, отчитывает за плохо сделанное домашнее задание и бьет ее скакалкой. Школьнице явно больно, потому что она пытается прикрыться от повторного удара. На это учительница спрашивает:

"Хорошо пошло? Не надо дергаться! По руке больнее будет"

И.о. министра образования Поморья Юлия Ковалева сообщила "Интерфаксу", что по данному факту инициирована проверка, по результатам которой в отношении учительницы будут приняты необходимые меры.

"Мы считаем такое поведение недопустимым", — подчеркнула Ковалева.

За последний месяц это уже третий подобный скандал. В школе номер 37 в Комсомольска-на-Амуре учительница в коридоре избила второклассника за то, что он мешал ей вести урок. Педагога временно отстранили от работы. А в Холмске учительница на глазах всего класса стала издеваться над девочкой, которая пришла на урок в неопрятной одежде. Позже женщина была уволена.