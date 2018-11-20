"Аэрофлот" добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Google Pay

"Аэрофлот" обновил мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay.

Устройство позволяет пользователям избежать ручного ввода данных банковской карты при совершении покупок или при иных расчетах.

Теперь пассажиры "Аэрофлота", установив сервис, могут, приобретая билет, не вводить повторно данные банковские карты — достаточно выбрать в качестве способа оплаты Google Pay, подтвердив платеж отпечатком пальца или код-паролем.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе данной платежной системы, в которой защита данных достигается путем использования номера виртуального счета, минуя прямую передачу информации о карте.

"Аэрофлот", являясь успешной клиенториентируемой компанией, прочно удерживает лидерство по цифровизации в транспортной отрасли Российской Федерации, регулярно обновляет сайт и возможности мобильного приложения, предлагая своим пассажирам самые актуальные пользовательские сервисы. Так, ранее он реализовал доступ к аналогичному сервису — Apple Pay, который поддерживается на iOS-устройствах.