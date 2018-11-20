При солнечных вспышках космонавты обкладывают стены МКС пачками влажных салфеток

Во время особенно сильных вспышек на Солнце экипаж МКС усиливает радиационную защиту станции упаковками с влажными салфетками. Ими обкладывают стены отсеков, рассказал космонавт Сергей Прокопьев. Он пояснил, что вода хорошо задерживает ионизированное излучение, потому и применяют средства гигиены, пишет агентство РИА Новости.

Самому Прокопьеву к подобным методам защиты прибегать не приходилось: сильных вспышек во время его экспедиции на МКС не было. Но история знает случаи, когда экипаж "укреплял" станцию влажными салфетками.

По данным из открытых источников, заметных успехов в области защиты космонавтов от радиации инженеры пока не достигли. За сутки на орбите каждый член экипажа получает дозу облучения примерно равную годовой норме на Земле.