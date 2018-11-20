Суд о наследстве Браташ: Джигурду единственным наследником не признавали

Представитель Кунцевского суда Москвы в комментарии ТАСС опровергла появившуюся ранее информацию о том, что шоумен Никита Джигурда и его жена Марина Анисина признаны единственными законными наследниками предпринимательницы Людмилы Браташ.

"Подобные утверждения авторов статей не соответствуют действительности", — сообщили в суде.

Там пояснили, что ранее нотариус отказался выдать ей свидетельство о праве на наследство, после чего сестра Браташ добивалась отменить данное постановление нотариуса, но 16 ноября Кунцевский суд Москвы отказал ей в этом требовании.

При этом решения о признании за Джигурдой и Анисиной права на наследство по завещанию после смерти Людмилы Браташ судом не принималось, пояснила представитель суда.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Кунцевский суд вынес решение о признании Джигурды и его супруги единственными наследниками.

Судебная тяжба о получении наследства скончавшейся при странных обстоятельствах предпринимательницы длится с 2016 года.

В мае 2018-го суд отказал в удовлетворении иска Джигурды и Анисиной о признании родной сестры Браташ Светланы Романовой "недостойным наследником".

При этом суд отклонил и встречный иск Романовой о признании завещания ее скончавшейся сестры недействительным.

Тогда суд указал на то, что стороны не представили доказательств как действительности, так и не действительности завещания.