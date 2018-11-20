КХЛ. "Сибирь" обыграла "Салават" и одержала третью победу подряд

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В первой встрече новосибирская "Сибирь" на своем льду одержала победу над уфимским "Салаватом Юлаевым". Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей единственную шайбу на 13-й минуте забросил Данил Романцев. Вратарь "Сибири" Алексей Красиков отразил все 29 бросков по своим воротам и провел первый "сухой" матч в сезоне.

Новосибирский клуб одержал третью победу подряд, но остался на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Победная серия "Салавата" прервалась на четвертом матче. Уфимский клуб на Востоке идет шестым.