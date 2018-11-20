Керлинг. Россиянки уступили шведкам на чемпионате Европы

В эстонском Таллине продолжается чемпионат Европы по керлингу. В очередном матче группового этапа женской сетки соревнований сборная России проиграла матч команде Швеции.

Встреча завершилась в экстра-энде со счетом 8:7 в пользу шведок. За сборную России сыграли скип Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина. После поражения от Швейции россиянки имеют в своем активе три победы и три поражения, занимая четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч россиянки проведут 21 ноября с командой Финляндии.