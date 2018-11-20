Теннисистка Елена Веснина родила дочь

Российская теннисистка Елена Веснина на своей официальной странице в Instagram сообщила, что стала матерью. 32-летняя чемпионка Олимпийских игр 2016 года в парном разряде родила дочь.

В нынешнем сезоне Веснина пропустила три турнира Большого шлема — Уимблдон и Открытые чемпионаты Франции и США.

"Самый счастливый день в нашей жизни. Доча, мы так тебя ждали", — написала Веснина, опубликовав фото с малышкой.

В своей карьере российская теннисистка выиграла три турнира WTA в одиночном разряде и 18 — в парном. Кроме Олимпиады Веснина вместе со своей партнершей и соотечественницей Екатериной Макаровой побеждала на "Ролан Гаррос", Уимблдоне и US Open.