Италия арестовала судно Aquarius

Судно Aquarius не раз спасавшее мигрантов в Средиземном море, задержано властями Италии.

Как передает телеканал "Россия 24", экипаж Aquarius подозревают в загрязнении окружающей среды.

По данным следователей, с судна сбросили около 24 тонн опасных и токсичных отходов во время пребывания в водах Италии. К примеру, в качестве материала для изучения в сицилийском порту из воды выловили элементы одежды, остатки пищи и санитарные отходы.

Aquarius — бывшее немецкое рыбоохранное судно, которое уже несколько лет совместно арендуют неправительственная организация SOS Mediterranee и "Врачи без границ". На борту этого судна правозащитники неоднократно переправляли в Европу мигрантов из Африки и Сирии — тех, кто терпел бедствие в водах Средиземного моря.