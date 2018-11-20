"Нефтехимик" разгромил лидера КХЛ "Автомобилист"

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Лидер турнирной таблицы екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 2:6.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Нестрашил (10-я минута), Микаэль Руохомаа (28-я), Павел Падакин (31), Юусо Пуустинен (44-я и 46-я) и Эмиль Галимов (51-я). У хозяев дубль оформил Найджел Доус (40-я и 58-я).

"Автомобилист" потерпел четвертое поражение в сезоне и третье в четырех последних матчах. С 53 очками команда продолжает лидировать в таблице Восточной конференции и общей таблице КХЛ. "Нефтехимик" набрал 28 очков в 29 играх и идет на восьмом месте на Востоке.

В другом матче игрового дня казанский "Ак Барс" на выезде оказался сильнее "Трактора" со счетом 3:0.