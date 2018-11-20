Украина запретила разглашать приговор по делу о "покушении" на Бабченко

Генпрокуратура Украины запретила обнародовать приговор бизнесмену Борису Герману, судимого за организацию покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. При этом приговор был вынесен еще 30 августа.

Как уточняет РИА Новости, приговор по данному делу до сих пор не обнародован в едином реестре судебных решений, "из-за обеспечения безопасности фигурантов уголовного производства".

Инсценировка покушения на журналиста, гражданина РФ Аркадия Бабченко была совершена в одном из домов Киева: мужчину якобы застрелили на лестничной клетке. В причастности к этому "убийству" обвинили Россию. В Кремле эти обвинения назвали "верхом цинизма". Позже официальный Киев сообщил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.