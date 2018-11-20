Пистолет самого опасного преступника мира украшали бриллианты

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по кличке Коротышка (его рост — 168 см) испытывал болезненную страсть к дорогому оружию, а самым любимым его вооружением был пистолет, инкрустированный бриллиантами.

Как передает РИА Новости, об этом суду поведал бывший подельник преступника, Хесус Самбада, который с 2008 года находится в заключении.

Он сообщил, что рукоятку пистолета 38-го калибра руководителя наркокартеля "Синалоа" украшали бриллианты и гравировка по первым буквам имени Коротышки.

Самбада проинформировал общественность о том, что его бывший шеф распорядился убить не менее четырех боссов криминального мира, после того как не смог с ними поделить территорию наркотрафика, в том числе из картеля "Хуарес". Также Гусман, по его словам, отдал приказ убить занимавшего тогда пост генерального прокурора Мексики и отвечавшего за борьбу с наркотрафиком Хосе Луиса Сантьяго Васконселоса, носившего неофициальную кличку "антинаркотический царь".

Коротышка был арестован в январе 2016 года в результате специальной операции в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.

С 2009 по 2011 год Гусман занимал 41-е, 55-е и 60-е места соответственно в списке самых могущественных людей в мире по версии журнала Forbes.

После смерти Усамы бен Ладена наркобарон стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. Власти США объявили за его поимку награду в пять миллионов долларов.