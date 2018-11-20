ОЗХО превращается в орган, карающий в угоду Западу

Организация по запрещению химоружия в обход ООН будет определять виновных в применении запрещенных веществ. Причем, без суда и следствия. Несмотря на все возражения России, Китая и других государств, решение расширить полномочия ОЗХО было принято на Конференции в Гааге. На этом настаивали США и их союзники. При этом прислушаться к здравому смыслу они не захотели. Все наши поправки отклонили.

Сент-Китс и Невис, Доминиканская республика, Тонге, Санта Лусия — именно карликовые и островные государства фактически решают сегодня судьбу международной организации. На поддержку таких стран опираются Соединенные Штаты и их союзники, в то время как за российскую позицию голосует Китай, Индия, ЮАР.

С небольшим перевесом в 99 голосов из 193 возможных принимается новый бюджет. Вопрос — не финансовый, политический. На то, чтобы без суда, следствия, а главное мандата ООН называть виновных, решено было выделить два с половиной миллиона евро. Когда речь идет о деньгах, американская делегация забывает язык дипломатии: то машет руками, то снимает, то надевает наушники, подзывает секретаря.

Кеннет Уорд, представитель Соединенных Штатов, буквально не может усидеть на месте, пока слово берет российский посол. Один из ключевых моментов конференции — обсуждение предложения России и Китая пересмотреть расширение мандата. В напряженной дискуссии выступает посол Шульгин, он пытается убедить коллег. Однако ранее уже высказался посол США и объяснил, как нужно голосовать их союзникам. "Россия заявляла, что ее поддерживают многие страны, давайте посмотрим, сколько их среди нас", — говорит постоянный представитель США при ОЗХО Кеннет Уорд.

Оказалось, угрозы уже привычный метод. "Безусловно, я уже говорил, что делегации западных стран, мы даже знаем какие страны это делают, постоянно ходят по столицам, листовки раздают, — рассказывает постоянный представитель РФ при ОЗХО, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. — Вот нам один раз показали листовку, и там написано, что Россия будет заниматься подрывной работой".

Об уровне поддержки России, как минимум, говорит соавтор нашего предложения — Китай. Страны дипломатично намекают: не все согласны с тем, что ОЗХО будет называть виновных. Как минимум, это грубое нарушение своего рода Конституции организации — Конвенции о запрещении химоружия. Ответа на эти аргументы не последовало ни от представителя Великобритании, автора идеи расширить полномочия, ни от американского посла (в ответ на просьбу об интервью — только оскорбления).

Но даже и в адрес российских дипломатов со стороны посла Уорда — обвинения во лжи и "юридических уловках". "В Вашингтоне, в ряде других западных столиц демонстрируют неготовность конструктивно взаимодействовать с новыми мировыми центрами экономического и политического влияния, — отмечает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — Чего стоит авантюра с попыткой наделить технический, подчеркну — технический — секретариат Организации по запрещению химического оружия функциями обвинителя".

Теперь, когда решение о повышении бюджета принято, организация расколота надвое, и больше не может играть роль универсального механизма. "Когда мы увидели, что кадры набираются заранее, под еще непринятое решение, это говорит о многом", — убежден глава делегации РФ на конференции ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"У меня есть надежда, что мы сможем здесь хорошо поработать, в пользу этого говорит увеличение количества наших сторонников, — добавляет Александр Шульгин. — То есть даже в такой конфигурации нам имеет смысл пока оставаться в организации".

Полностью исключать возможность выхода российская делегация не стала. Сегодняшний шаг меняет порядок, существующий с окончания Второй мировой войны.