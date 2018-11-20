Ватикану покажут "Русский путь"

"Русский путь. От Дионисия до Малевича". В соборе Святого Петра в Ватикане открылась экспозиция бесценных шедевров. Пять веков русского искусства — крупнейший проект Третьяковской галереи, которая таким образом откликнулась на выставку в Москве лучших работ Пинакотеки Ватикана. Более 50 экспонатов из музеев Москвы, Петербурга, Иванова, Нижнего Новгорода и Перми тысячи людей смогут увидеть до конца февраля абсолютно бесплатно.

Выставка "Русский путь" в Ватикане — визит ответный, и поэтому готовился тщательно. На Рафаэля и Караваджо, которых Пинакотека привозила в Москву в 2016 году, нужно было отвечать. Коллекцию собирали всей Россией, и это бесценный подарок для Ватикана, потому что музеи со всей России опустошили свои залы, сняв со стен шедевры. Зрители смогут увидеть картины бесплатно.

"Это будет успех, — уверена директор музеев Ватикана Барбара Ятта. — Выставка открывается накануне Рождества. Это выставка о духовности. Да, это русское искусство, но духовность универсальна!"

Эта выставка нового типа просмотра. Недостаточно сегодня громких имен, развешенных в хронологическом порядке, иначе зритель просто пробежит по этому коридору. Идею связок подарило именно пространство: в узкой колоннаде Бернини работы заговорили друг с другом — XV век вступил в диалог с XIX. Малевич со "Страшным судом". "Красный конь" Петрова-Водкина — с Святым Георгием. Зрителя заставят думать, подключать воображение, будить историческую память.

"Эта выставка демонстрирует и дает мощный импульс о духовной глубине православия и русской цивилизации. Это очень важно, и мы привезли сюда произведения наших соотечественников, которые по силе духовного воздействия равнозначны итальянской выставке", — отмечает чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

На что-то по-новому взглянули даже сами кураторы. На одинаковый наклон головы у Мадонны и вдовы в скандальной картине Ярошенко "Всюду жизнь". Выглянул кусочек надвратной иконы в "Тройке" Перова. В "Крестном ходу" Репина, когда направили прожекторы, вдруг брызнул лучик света, удивляется директор Третьяковки. А ведь столько лет в учебниках мы читали про опустошение и безнадежность.

"Впервые только здесь я увидела, как от этого оклада иконы исходит совершенно немыслимый божественный свет. И это тот самый лучик света, ради которого стоит предпринять все", — говорит директор государственной Третьяковской галереи, куратор международных музейных выставочных проектов Зельфира Трегулова.

От Дионисия до Малевича — 54 работы приехали в Ватикан. Иконы в комфортных термовитринах, на картинах антибликовые стекла. Помогал этому большому, важному и недешевому проекту фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Выставка "Русский путь" будет открыта в Ватикане до конца февраля совершенно бесплатно. Об этом договорились два музея.