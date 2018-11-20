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20 ноября 201822:00 Александр Хабаров, Виталий Кармазин

У беглого финансиста Браудера появились поводы понервничать

Генпрокуратура пообещала обнародовать новые данные по делу Уильяма Браудера. В ведомстве заявили, что подробные сведения о махинациях, в которых участвовал британский финансист, станут сюрпризом для коллег за рубежом. Сам же Браудер, в отношении которого в России накануне возбудили новое уголовное дело, несколько часов назад дал пресс-конференцию в Лондоне. Причем, вместе с Михаилом Ходорковским. Хотя Браудер в свое время обвинял олигарха в коррупции и открыто заявлял, что был рад, когда тот оказался за решеткой. И вот теперь от былого презрения почему-то не осталось следа. Правда, увидеть Браудера вместе с Ходорковским оказалось непросто. На лондонский брифинг не пустили журналистов агентства Ruptly. А собственному корреспонденту телеканала "Россия 1" запретили взять с собой телекамеру. Но репортаж все равно получился.

Очередной всплеск активности Билла Браудера совпал с новыми обвинениями Генеральной прокуратуры России, которая возбудила против него еще одно уголовное дело — о создании преступного сообщества. Браудера в Москве заподозрили в причастности к гибели четверых его бывших сообщников, в том числе бухгалтера Сергея Магнитского.

Пресс-конференция проходила в здании фонда Михаила Ходорковского, и хозяин помещения встал на защиту беглого финансиста. У Браудера есть основания серьезно нервничать. Новые дела против него возбуждены в рамках конвенции ООН о противодействии транснациональной преступности. Согласно этой конвенции, возможность экстрадиции обвиняемого предусмотрена даже в тех случаях, когда между странами нет двустороннего договора о выдаче.

В Генеральной прокуратуре России уже заявили, что объявит беглеца в международный розыск. Браудер заочно осужден в России за неуплату налогов на 9 лет тюрьмы. В последнее время он был занят лоббированием на Западе так называемых актов Магнитского. Теперь вместе с Ходорковским они обрушились на одного из кандидатов на пост главы Интерпола Александра Прокопчука. Эта позиция даже у британских журналистов вызвала недоумение.

Президент Интерпола — должность в известной степени символическая, к тому же российский генерал последние 10 лет в этой организации был вице-президентом. И согласно уставу, Интерпол вне политики. Но объявив финансиста в розыск, российская Генпрокуратура будет добиваться его выдачи вне зависимости от того, кто будет назначен главой Интерпола. К экономическим преступлениям, в которых обвиняют Билла Браудера, это не имеет никакого отношения. И хотя бизнесмен утверждает, что боится за свою жизнь, на самом деле сейчас он рискует потерять выведенные из России деньги.

Российская Генеральная прокуратура уже заявила, что установлена целая сеть компаний на Кипре, в Латвии и Швейцарии, которая занималась перечислением и обналичиванием денег в интересах Браудера, так что теперь планируются аресты его активов по всему миру.

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Беглый финансист Браудер — не только мошенник, но еще и создатель транснациональной преступной группировки и, возможно, заказчик нескольких убийств. К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре в ходе расследования целой серии уголовных дел, в каждом из которых — так или иначе — фигурировало имя Браудера.

Возбуждено новое уголовное дело о создании международного преступного сообщества, которое действовало с 97-го года. Кроме хищений миллиардов рублей теперь Браудера подозревают и в причастности к загадочной гибели четверых бывших сообщников.

"Рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионно-химических веществ, содержащих соединение алюминия, которое спровоцировали развитие у них острой сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их естественной смерти", — сообщает представитель Генеральной прокуратуры РФ Михаил Александров.

В России целенаправленные исследования таких веществ не проводилось. Зато десятки лет это делали в лабораториях США, Франции и Италии. В этих странах, по данным Генпрокуратуры России, накоплен большой опыт по разработке подобных токсичных соединений для использования в военных целях. В Генпрокуратуре назвали и фамилии погибших. Среди них — бухгалтер Сергей Магнитский, который и разработал для Браудера схему по уходу от налогов. В крови Магнитского, по данным Генпрокуратуры, также обнаружены следы яда.

"Браудер, безусловно, имел мотив на его физическое устранения с целью сокрытия его причастности к ранее совершенным преступлениям", — считает Михаил Александров.

Эту версию подтвердил и журналист Олег Лурьев. В 2009-м он сидел в одной камере с Магнитским и знал, что люди Браудера уговаривали подписать бухгалтера липовые бумаги с показаниями. Браудер заблаговременно готовил почву для мифа о Магнитском, как о борце с коррупцией. С подачи Браудера был принят дискриминационный "акт Магнитского", который наложил санкции на ряд российских граждан.

По данным прокуратуры, Браудер пролоббировал принятие акта на деньги, украденные в России. "Часть этих средств была потрачена на спонсирование выборного процесса", — отмечает официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Ими делалось более чем щедрые и неоднократные пожертвования в фонд Демократической партии Америки. Сам Уильям Браудер сегодня уже успел прокомментировать заявление Генпрокуратуры. "В преддверии решения Интерпола о том, быть ли представителю России главой организации, российская прокуратура провела огромную пресс-конференцию обо мне и том, как они будут преследовать меня в любой точке мира, — сказал он. — Я действительно, задел их за живое с "актом Магнитского".

На лжи Браудера ловил даже суд в США. И юристы из компании " BakerHostetler, представлявшие Браудера. "В заявлении этой компании также указано, что Браудер и его доверенные лица заявляли неверные сведения с целью совершить мошенничество, дистанцироваться от него и дословно "повесить" это мошенничество на российские власти", — говорит советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев.

Новые дела на Браудера возбудили в рамках конвенции ООН о противодействии транснациональной преступности, а значит, теперь оправдания западных стран о том, что они не могут выдать Браудера России, безосновательны.

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