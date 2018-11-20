В Венеции представлен проект храма в честь 75-летия Победы

Высота — 95 метров, площадь — 11 тысяч квадратных метров, вместимость — 6 тысяч человек. Таким будет главный храм вооруженных сил России, макет которого представили в Венеции на выставке "Современная русская церковная архитектура". Она проходит в рамках Венецианской архитектурной биеннале и русских сезонов в Италии. Первый камень в основание храма в парке "Патриот" в сентябре 2018 года заложил Владимир Путин. Новый храм станет первым, возведенным в честь победы в Великой Отечественной войне, и третьим по высоте православным храмом мира.

В полдень лодки с гостями начинают прибывать по Гранд-каналу к галерее, где представлен масштабный и невероятно амбициозный проект главного Храма вооруженных сил России. Для того, чтобы посетитель погрузился в историю русского храмового зодчества, на первом этаже галереи на экранах самые известные соборы Российской империи. Второй этаж весь посвящен новому проекту.

"Четыре придела будут освящены в честь небесных покровителей разных родов войск. Все росписи сделаны по канонам", — отмечает представитель Главного военно-политического управления российской армии Анатолий Карасев.

Каждый квадратный сантиметр несет смысловую нагрузку. Например, колокольня высотой 75 метров — в честь 75-летия Победы над фашизмом. По периметру территории -Дорога памяти, галереи длиной в 1418 шагов — именно столько дней длилась Великая Отечественная.

Подробный макет и мультимедийная часть, надписи на двух языках — можно приблизить и рассмотреть все. А также надеть специальные очки и увидеть интерьеры храма в виртуальной реальности.

Стены снаружи полностью закроют барельефы с изображением битв и полководцев. Крыши из стекла изнутри будут отапливаться, чтобы на них моментально таял снег.

Пока не все детали утверждены. Еще решается вопрос о том, какими будут росписи и скульптуры, но сроки известны — храм, на который деньги собирают всем миром, возведут в 2020 году к 75-летию Победы.