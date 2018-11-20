РЖД представила вагон будущего

Компания РЖД показала новый плацкарт. Вагон будущего представлен в Москве на выставке "Транспорт России". И, похоже – это революция. Главная проблема плацкарта – отсутствие личного пространства – теперь решена.

Ощущения — больше комфорта, но без потери особой романтики плацкарта. Теперь у пассажиров будет выбор: ехать в коллективе или побыть наедине с собой.

"Мы предусмотрели шторки, которые могут отгораживать непосредственно место каждого пассажира в вагоне на боковых, на нижних полках", — рассказал Петр Иванов, генеральный директор федеральной пассажирской компании.

"Мы можем попробовать ими воспользоваться? — Да, конечно, мы можем закрыть и оказаться вот в таком индивидуальном пространстве, можем закрыться до конца, но мне тяжело будет давать вам интервью", — подчеркнул он.

"Шторки есть у каждого пассажира, на верхних и на нижних полках, мы по-другому оформили крючки для одежды, чтобы они были встроены внутрь, мы сделали подголовники из материалов, которые вандалоустойчивые, огнестойкие. Мы сделали специально верхнюю полочку между верхними двумя полками, для того, чтобы на нее можно было поставить стакан, подстаканники, положить книгу. У нас везде розетки и USB порт для подзарядки гаджетов. Мы изменили немного дизайн освещения, сделали ночную подсветку вдоль прохода, создали подголовники для хранения личных вещей. Раньше была сеточка, сейчас это место находится под подушкой. Сделали отдельно лесенку в другом дизайне, через которую забираться на вторую полку", — проинформировал Иванов.

А некоторые в новой лесенке увидели прорези для пяток. Матрасы заменят на более удобные, а подушку можно будет выбрать по степени жесткости.

Выглядит очень современно. Но не придется ли за модный дизайн больше платить? Ведь плацкарт любят в первую очередь из-за цены. Несмотря на то за 5 лет доля пассажиров плацкарта снизилось с 75 до 60% — это по-прежнему самое народное средство передвижения. Именно поэтому поднять цену билета самовольно РЖД не имеет права.

"Цены на плацкарт будут изменяться в соответствии с решениями Федеральной антимонопольной службы, от наличия или отсутствия вот такого конкретного вагона цены меняться точно не будут. Первый такой вагон мы получаем в конце декабря или в начале января и уже запустим его на линию. Сейчас определяемся с конкретным маршрутом, в перспективе мы планируем заменить все вагоны", — подчеркнул Петр Иванов.

На форуме "Транспорт России" обсудили и создание единой цифровой платформы. Она позволит пассажиру купить сквозной билет сразу на несколько видов транспорта.

"Цифровизация на транспорте, цифровая логистика, то, каким образом цифровые взаимоотношения могут улучшить жизнь наших граждан, пользующихся транспортом, предоставить им более комфортную и удобную услугу по заказу билетов, по выбору маршрутов", — рассказал Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.

РЖД показала еще и проект отечественного высокоскоростного поезда. 400 километров в час. Под него будут строить магистраль Москва — Казань.