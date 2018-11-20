Британка 22 года работала психиатром, не имея квалификации

Проживающую в Британии уроженку Новой Зеландии Жолию Алеми приговорили к пяти годам тюрьмы за работу психиатром без должной квалификации. Женщина протрудилась на этой должности 22 года, сообщает Independent.

Алеми проживает в Британии с 1995 года. Впервые оказавшись в Соединенном Королевстве, женщина заявила, что получила медицинское образование в новозеландском университете Окленда. Как выяснилось лишь недавно, она бросила медицинский вуз сразу после первого курса.

Обман Алеми вскрылся в тот момент, когда она попыталась подделать завещание пациента, страдавшего старческим слабоумием, чтобы унаследовать его имущество в размере почти двух миллионов долларов. В ходе расследования выяснилось, что женщина не имела права работать с больными.

Из-за этого неприятного инцидента британские власти инициировали проверку в отношении почти трех тысяч врачей, которые также получили квалификацию в середине 1990-х.

В то время выпускники медицинских университетов из стран Содружества (куда входила и Новая Зеландия) имели возможность получить в Британии квалификацию врача без сдачи специального экзамена.