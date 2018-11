Документалисты спасли пингвинов, нарушив главное правило своей профессии

Представители съемочной группы британского документального сериала о жизни диких животных Dynasties спасли группу пингвинов, нарушив главное правило своей профессии – не вмешиваться в происходящее. Впрочем, авторы шоу нисколько не жалеют о своем поступке.

Сотрудники Dynasties увидели, что пингвины не могут выбраться из оврага, в который птицы попали во время урагана из-за сильного ветра. Пингвины оказались в ловушке, не имея возможности выбраться из-за обрывистых и крутых стен ямы. Пришлось британцам вырыть для пингвинов небольшие ямки, чтобы те смогли выбраться.

The crew decided to act when they saw the penguins were trapped 🐧 #Dynasties pic.twitter.com/WFkcTZHjMo

In an unprecedented move, the crew decided to act. They dug a shallow ramp in the hope that at least some of the penguins would use it to save themselves 💚#Dynasties pic.twitter.com/yRuoEGPDCk