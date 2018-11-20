Brexit застрял в Гибралтаре
Выход Британии из ЕС опять под вопросом. На этот раз на пути Brexit оказался Гибралтар. А вернее, намерение Мадрида заблокировать сделку, если не учтут его пожеланий по спорной территории.
Мало было Лондону хлопот с Шотландией, которая до сих пор не поддерживает идею выхода из ЕС и постоянно шантажирует правительство Терезы Мэй угрозами инициировать выход уже самой Шотландии из состава Великобритании. Причём с момента исторического референдума сторонников отделения только прибавилось.
А теперь ещё одна проблема с ещё одной территорией, да какой! Официальный Мадрид за 5 дней до саммита ЕС, на котором надо подписывать документ о разводе с Лондоном, с удивлением для себя обнаружил, что его решительно не устраивает то, как этот развод скажется на отношениях с Гибралтаром.
Премьер министр Испании Педро Санчес так и сказал, — “по состоянию на сегодняшний день, если нет изменений по поводу Гибралтара, Испания проголосует не в пользу соглашения по Brexit”.
Испания оспаривает британский контроль над Гибралтаром и считает что переговоры о статусе этой территории на юге Пиренейского полуострова должны быть вынесены на отдельное рассмотрение между Мадридом и Лондоном.
Мадрид настаивает на том, что в тексте статьи 184 соглашения о разводе Великобритании и ЕС нет никакой ясности на счёт будущего статуса Гибралтара и в первую очередь его отношений с Испанией.
Фраза, включённая в документ и звучащая примерно как, — “ЕС и Великобритания приложат усилия, чтобы предпринять шаги для скорейших переговоров по договоренностям”, вызывает в Мадриде подозрение, что никто не собирается ничего предпринимать.
Глава испанского МИД Жозеп Боррель так прямо и сказал, — “ни один документ не проясняет тех вопросов, которые для Испании являются основополагающими”.
В самом Гибралтаре тоже переполошились не на шутку. С одной стороны, немногочисленное население этого скалистого клочка суши, принявшее участие в референдуме 2016 года, почти поголовно (96 процентов) высказалась за то, чтобы остаться в ЕС.
С другой стороны, разрыва с Лондоном тоже никто не хочет, да и не может хотеть. А принимая во внимание расположение на Гибралтаре военной базы НАТО, любые разговоры о смене статуса территории — бесплодны.
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо уже позвонил Терезе Мэй, чтобы уточнит у неё, стоит ли ему волноваться. Британский премьер заверила Пикардо, что Гибралтар будет выходить из ЕС в одном пакете с Лондоном и особых переговоров с Мадридом, на которых настаивает Испания, не предвидится
Однако, в Мадриде думают иначе и давно говорят о том, что если Гибралтар покинет ЕС вместе с Великобританией (также, как он туда попал в 1973 году), то территория лишиться всех торговых преференций со стороны Испании, что неминуемо развалит всю нынешнюю экономическую систему Гибралтара.
В Еврокомиссии пока не видят каким может быть выход из ситуации, поэтому, желая сохранить лицо, представитель ЕК Маргаритис Схинас заявила, что о проблеме знают и “над неё работают”.
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