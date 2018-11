НХЛ. Тренер Хичкок вернулся в профессию и возглавил "Эдмонтон"

Известный канадский специалист Кен Хичкок, ранее заявивший о завершении тренерской карьеры, возглавил клуб Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз". Напомним, что экс-наставник "нефтяников" Тодд Маклеллан покинул свой пост 20 ноября.

В прошлом сезоне Хичкок, являющийся обладателем Кубка Стэнли, не сумел вывести в плей-офф "Даллас". По окончании чемпионата он заявил о завершении тренерской карьеры. Однако от предложения "Эдмонтона" отказаться не смог.

The #Oilers have named Edmonton native Ken Hitchcock as their new Head Coach after relieving Todd McLellan of his duties earlier this morning. pic.twitter.com/joNXTLMXol