Суд оставил Надежду Савченко под арестом

Депутат Верховной рады Надежда Савченко останется под арестом до 23 декабря. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу ее адвокатов.

В октябре Шевченковский районный суд Киева продлил арест Надежды Савченко. Тогда адвокаты просили смягчить ей меру пресечения и назначить домашний арест, напоминает ТАСС.

Савченко была задержана в марте сотрудниками СБУ. По мнению следствия, вместе с лидером "Центра освобождения пленных" Владимиром Рубаном она готовила теракты в парламенте и правительственном квартале.

Рубан был задержан ранее при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. В его машине нашли целый склад оружия, в том числе миномет и 10 автоматов Калашникова. Следователи считают, что он готовил покушение на Петра Порошенко.