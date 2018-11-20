Швеция - Россия. Артем Дзюба начнет игру в стартовом составе

Стал известен состав сборной России на заключительную игру группового этапа Лиги наций против команды Швеции. С первых минут на поле в Стокгольме появится Артем Дзюба, который успел восстановиться после травмы колена.

Помимо форварда в стартовый состав сборной России попали Андрей Лунев, Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Владислав Игнатьев, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, сообщает РИА Новости.

За шведов сыграют Робин Ольсен, Микаэль Люстиг, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Мартин Ольссон, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Ларссон, Маркус Берг, Якоб Юханссон, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон.

Напомним, что матч между сборными России и Швеции состоится 20 ноября в 22:45 по московскому времени. Команду Станислава Черчесова в этой встрече устроит ничья, которая позволит россиянам пробиться в класс сильнейших Лиги наций.