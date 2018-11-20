Два следователя Следственного комитета задержаны за взятку в 5 миллионов

Двое следователей СКР были задержаны при получении взятки в 5 миллионов рублей.

Об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Речь идет о сотрудниках СКР Сергее Дубинском и Андрее Триневе, которых задержали коллеги из центрального аппарата ведомства вместе с оперативниками ФСБ.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, а затем в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что СКР не намерен замалчивать деятельность тех, кто попрал облик и честь офицера правоохранительных органов, в том числе и в своих рядах. Напротив, к расследованию таких преступлений сотрудники Следственного комитета России подходят со всей скрупулезностью.