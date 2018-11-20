Волгоградского хирурга с поддельным дипломом будут судить

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об использовании врачом-педиатром поддельных документов по специальности "Хирургия" при трудоустройстве заведующим сельской больницы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт прокуратуры региона, прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего заведующего Медведевской участковой больницы. Санкции этой статьи предусматривают наказание от крупного штрафа до ареста на шесть месяцев.

Установлено, что обвиняемый врач-педиатр обратился в Иловлинскую райбольницу по вопросу трудоустройства на должность заведующего Медведевской участковой больницы и врача-хирурга. Он предоставил сертификат о допуске по специальности "Хирургия", а также диплом о профессиональной переподготовке по программе "Организация здравоохранения и общественное здоровье" в РУДН и был принят на работу.

Между тем, в РУДН сообщили, что указанный в запросе врач у них никогда не обучался. Вину в содеянном обвиняемый полностью признал. После проверки он был уволен из медицинского учреждения.