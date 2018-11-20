Пожар в Саратове: погиб один человек

В четырехэтажном доме в Саратове произошел пожар.

Сигнал о возгорании на Международной улице поступил в 20:12 по местному времени. Загорелась квартира на первом этаже дома.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, из здания были эвакуированы 20 человек. Пожар был потушен через полчаса. В сгоревшей квартире было обнаружено тело погибшего человека.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.