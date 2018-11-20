Взлетающий самолет в Шереметьеве сбил человека

Экипаж вылетевшего из Москвы в Афины самолета сообщил о столкновении с животным на взлет но-посадочной полосе. Так как повреждений самолет не получил, возвращаться в Шереметьево пилоты не стали. Но на взлетно-посадочную полосу были отправлены сотрудники летной безопасности.

Они обнаружили на ВПП человеческие останки. Тело сильно повреждено и обезображено. Для установления личности погибшего понадобится экспертиза ДДНК. Установить обстоятельства попадания погибшего на летное поле пока не удалось, сообщает "Интерфакс".