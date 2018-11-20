Росгвардеец разогнал драку на МКАД

На МКАД пять человек подрались в результате дорожного конфликта.

Инцидент произошел на 58-м километре дороги. Мужчины выясняли отношения при помощи железных прутьев и битых бутылок. У одного из участников драки было порезано лицо. Из-за драки движение автомобилей на одной из полос было затруднено.

В этот момент мимо проезжал заместитель командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве полковник полиции Евгений Макрушин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, он проявил решительность, вмешался в конфликт и пресек драку. Затем он вызвал на место сотрудников ДПС.

Причины конфликта выясняются.