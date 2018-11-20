Ниже 62: цена на нефть вернулась в начало 2018 года

Сразу на 8 процентов рухнула цена нефти сорта Brent. Котировки вернулись к цене февраля 2018 года. На бирже в Лондоне за баррель дают 61 доллар и 97 центов. Нефть WTI с поставкой в январе 2019 подешевела на 7,5 процента. Теперь она стоит 53 доллара 23 цента за бочку.

На фоне падения цен на нефть рубль слабо дешевеет к доллару и евро. Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 66 копеек до 66 рублей 21 копейки, а курс евро — на 14 копеек до 75 рублей 23 копеек.

Нефть пошла вниз после заявлений Минфина США о том, что США вскрыли поставки нефти из Ирана и России в Сирию через Global Visiion Group и "Промсырьеимпорт". Эти поставки в Сирию осуществляются в обход американских санкций. Центральную роль в этих сделках играл сирийский бизнесмен Мохаммед Амер Альшвики.

Нефть Иранской нефтяной компанией в Сирию, по мнению американских властей, доставляли танкеры, которые регулярно выключали транспондеры, что мешало отследить их расположение. Финансирование оплаты поставок якобы проводится из России через иранскую фармацевтическую компанию.

Средства для оплаты нефти перечисляются со счета в "Мир Бизнес Банке" российской государственной компании "Промсырьеимпорт", утверждают в Вашингтоне. Первый замгендиректора компании Андрей Догаев попал из-за этого под американские санкции.

Американский Минфин утверждает, что Дамаск платил за нефть наличными долларами. Эти деньги получали группировка "Хезболла" и движение ХАМАС через спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

По версии министра финансов США Стивена Мнучина, Россия и Иран использовали данную схему для усиления власти президента Сирии Башара Асада и "сбора финансовых средств для иранской злонамеренной деятельности".

Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.