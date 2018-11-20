Гибель человека на ВПП в Шереметьеве: начато следствие

По факту гибели 25-летнего мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта "Шереметьево" начато следствие. По предварительным данным, человек был смертельно травмирован одной из стоек взлетающего самолета Boeing-737, вылетавшего из Москвы в Афины.

Инцидент произошел в 20:10. Пилоты сообщили, что самолет столкнулся с животным. Они не стали прерывать полет, так как лайнер не получил повреждений. Позже сотрудники летной безопасности нашли на взлетно-посадочной полосе останки человека, передает РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства его гибели. Личность погибшего уже установлена.