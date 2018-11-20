Лига наций. Шведы выигрывают у россиян после первого тайма

На "Френдс-Арене" в Стокгольме стартовала заключительная игра группы В2 Лиги наций между сборными Швеции и России. Хозяева поля имели заметное преимущество в первом тайме, поэтому их гол выглядел логичным. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу шведов.

Хозяева активнее начали игру, поскольку именно им было необходимо побеждать в этом матче, чтобы занять первое место в группе. Однако до серьезных угроз воротам Андрея Лунева дело до поры до времени не доходило.

Первый опасный момент у сборной России случился на 15-й минуте первого тайма, когда Дзюба выиграл борьбу головой в штрафной после навеса и пробил с близкого расстояния. Но удар капитана сборной России получился не очень сильным.

На 26-й минуте уже шведы в похожей ситуации не смогли отличиться. Маркус Берг головой пробил в руки Луневу. Чуть позже после углового капитан шведов Андреас Гранквист, казалось, бил наверняка, но Лунев выручил команду.

И все же хозяева поля добились своего: Виктор Линделеф с близкого расстояния ударил точно в угол ворот. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной Швеции.

Перед этой встречей россияне занимали первое место в своей группе, набрав 7 очков после трех игр. Шведы расположились строчкой ниже с 4 баллами.