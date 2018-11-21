Глава ФНС рассказал Путину о поступлениях в бюджет и налоге для самозанятых

Налоговые поступления в консолидированный бюджет в этом году по сравнению с прошлым увеличились более чем на 20 процентов, составили почти 17 триллионов рублей. Большая часть суммы — не нефтегазовые доходы. Об этом Владимиру Путину сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

Поскольку встреча проходила накануне Дня налогового работника, президент начал ее с поздравлений.

Владимир Путин: Одно из важнейших направлений в работе государства – наполнение бюджета, а значит и выполнение социальных обязательств, госинвестиций, выполнение наших национальных проектов от этого все зависит. Хочу поздравить всех ваших сотрудников, пожелать успехов. Как идет эта работа сегодня?

Михаил Мишустин: За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 16,6 триллиона рублей. Это на 22,9 процента выше соответствующего периода предыдущего года, или в абсолютных цифрах – на 3,3 триллиона рублей.

Владимир Путин: Это хороший показатель.

Михаил Мишустин: Да, большой показатель, причем это без роста основных базовых ставок бюджетообразующих налогов, и к концу года мы ожидаем плюс четыре триллиона рублей.

Владимир Путин: За счет каких направлений?

Михаил Мишустин: Надо сказать, что, конечно, НДПИ на нефть сыграл свою роль, потому что повышение цены было с 50 до 70 рублей за баррель. Но если посмотреть в долях, то половину прироста составили не нефтегазовые доходы. Прибыль прибыльных компаний выросла на тридцать процентов за девять месяцев и, соответственно, мы фиксируем рост поступления налога на прибыль в объеме плюс 23 процента. Если говорить о налоге на добавленную стоимость – плюс 14,1 процента. Налог на доходы физических лиц – плюс 12,5 процента. Это примерно на полтора процентных пункта выше, чем соответствующий рост темпов заработной платы. В принципе, все поступления свидетельствуют о том, что достаточно устойчиво выполнены все показатели, которые приняты соответствующим законом о Федеральном бюджете.

Говорили на встрече и о новом налоговом режиме для самозанятых, который будет действовать пока только в четырех регионах. Глава ФНС предложил в первый год эксперимента не вводить штрафы за неуплату налогов, передает телеканал "Россия 24".

Михаил Мишустин: Я хотел сегодня рассказать об институте самозанятых. На сегодняшний день подготовлен законопроект — в трех чтениях принят в Госдуме — о проведении эксперимента в четырех регионах РФ (Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калужская область) по новому режиму — налогу на самозанятых или налогу на профессиональный доход. Очень часто его путают с увеличением фискальной нагрузки, это не так. Это — одна из возможностей для налогоплательщиков, которые попадают под определение самозанятых. В частности, если говорить об определениях, то это граждане РФ, которые не имеют работодателя, не имеют наемных работников, при этом зарабатывают не более 2,4 миллиона рублей в год. Соответственно, ставка в отношении физлиц будет 4 процента, юрлиц — 6 процентов — без необходимости регистрироваться в налоговой службе, без необходимости заполнять какие-то декларации и платить обязательные страховые взносы. На время проведения эксперимента мы хотели бы попросить вашей поддержки, мы хотим воздержаться от штрафов, чтобы посмотреть, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми, и доложить вам обо всех нюансах, которые потом будут обнаружены.

Владимир Путин: Ну конечно, почему нет, так и надо сделать.

Еще речь шла о взаимодействии налоговиков с таможенниками. Владимир Путин поинтересовался, как обе структуры обмениваются информацией и координируют проверки.

Владимир Путин: Как идет сопряжение электронных систем налоговой службы и таможенной?

Михаил Мишустин: Как я уже сказал, очень важный этап мы закончили. Три важнейших элемента мы сделали. Первое. Мы получили весь массив данных таможенной стоимости от таможенной службы при импорте товаров в автоматизированную систему контроля за возмещением налога на добавленную стоимость. То есть теперь мы видим возникновение всех товаров по импорту, а также видим экспорт товаров при возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров. Второе. Мы обменялись системами управления рисками. Теперь таможенная служба и налоговая служба одинаково видят профиль налогоплательщика. То есть мы понимаем, какие вопросы есть у наших коллег к участникам внешнеэкономической деятельности; они видят, какой есть профиль риска у налоговой службы. И, наконец, мы скоординировали свои проверки. То есть мы на сегодняшний день практически скоординировано выходим в случае этих рисков на, кстати, небольшое количество проверок. И такой первый этап мы завершили, о чем хотел вам доложить, Владимир Владимирович.

Владимир Путин: Нужно обязательно договориться с нашими инопартнерами, чтобы их таможенные органы давали нам объективные данные по стоимости товаров, экспортируемых в Россию. Чтобы вы вместе с таможней могли это учитывать.

Михаил Мишустин: Да, да.