Более миллиона россиян подали заявки на участие в конкурсах "Россия - страна возможностей"

Более 1 миллиона россиян отправили заявки на участие в конкурсах платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщил руководитель проекта Алексей Комиссаров.

Эта автономная некоммерческая организация была создана в мае 1917 года по инициативе Владимира Путина. Ее основной целью является создание условий для самореализации россиян.

На сегодняшний день платформа объединяет 15 проектов, передает телеканал "Россия 24". Среди них — и конкурс управленцев "Лидеры России".