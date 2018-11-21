Журналистов телеканала RT выпустили из Нигерии, не выдав документов о депортации

Журналистов телеканала RT все-таки выпустили из Нигерии.

7 ноября миграционная служба страны без объяснения причин изъяла загранпаспорта у Натальи Карачковой и ее оператора Дмитрия Тарарако, при этом никаких документов о депортации им не выдали. В африканской стране съемочная группа готовила репортаж о вреде, который местные нефтяные корпорации наносят экологии.

В ситуацию пришлось вмешаться российскому Министерству иностранных дел. Журналистов отправили в Россию, но заграничные паспорта им удалось получить только при пересадке в Стамбуле, передает телеканал "Россия 24".

"Есть версия, что это могло быть вымогательство денег, которое переросло в историю о шпионаже. Или указание сверху, чтобы не бросили тень на нефтяные крупные корпорации", — прокомментировала ситуацию журналист телеканала RT Наталья Карачкова.