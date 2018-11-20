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Дело саудовского журналиста 2 часа назад
Турция передала Вашингтону запрос об экстрадиции лиц, причастных к убийству Хашогги
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: есть страна передала Вашингтону список лиц, которых необходимо экстрадировать по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги 2 октября. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Как уточняется, Турция подала соответствующий запрос после телефонной беседы между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его американским коллегой Дональдом Трампом. Глава МИД отметил, что Турецкая Республика предоставила Соединенным Штатам последние данные по расследованию убийства Хашогги.
Джамаль Хашогги, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал во время посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября текущего года. 20 октября саудовские власти заявили, что журналист был убит в результате конфликта, возникшего в здании дипломатической миссии. Мировое сообщество призвало Эр-Рияд провести тщательное прозрачное расследование, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство журналиста тщательно спланированной акцией.
15 ноября генеральная прокуратура Саудовской Аравии обнародовала предварительные итоги расследования: 21 человек задержан, 11 подданным были предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь.
США не намерены разрывать отношения с Саудовской Аравией из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги, передает телеканал "Россия 24". Об этом заявил президент Дональд Трамп. Он допустил, что кронпринц мог знать, а мог и не знать о трагическом событии. Трамп подчеркнул, что всех фактов о гибели могут и не узнать. Тем не менее, Эр Рияд оставался важным союзником для Вашингтона на Ближнем Востоке в борьбе против терроризма. Каким и продолжит быть в целях защиты национальных интересов США.
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