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21 ноября 201800:34

Шведские футболисты обыграли россиян и вышли в элитный дивизион Лиги наций

EPA

На "Френдс-Арене" в Стокгольме завершился заключительный матч группы В2 Лиги наций между сборными Швеции и России. Хозяева поля имели заметное преимущество и заслуженно победили со счетом 2:0. Россияне потеряли шансы на повышение в Лиге наций.

Хозяева активнее начали игру, поскольку именно им было необходимо побеждать в этом матче, чтобы занять первое место в группе. Однако до серьезных угроз воротам Андрея Лунева дело до поры до времени не доходило.

Первый опасный момент у сборной России случился на 15-й минуте первого тайма, когда Дзюба выиграл борьбу головой в штрафной после навеса и пробил с близкого расстояния. Но удар капитана сборной России получился не очень сильным.

На 26-й минуте уже шведы в похожей ситуации не смогли отличиться. Маркус Берг головой пробил в руки Луневу. Чуть позже после углового капитан шведов Андреас Гранквист, казалось, бил наверняка, но Лунев выручил команду.

И все же хозяева поля добились своего: Виктор Линделеф с близкого расстояния ударил точно в угол ворот. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной Швеции.

Во втором тайме в составе россиян произошли изменения. Вместо Дмитрия Полоза на поле появился Руслан Камболов. Команде Станислава Черчесова необходимо было отыгрываться. Однако из-за травм ведущих футболистов в атаке у россиян мало что получалось. А вот шведы забили еще: Маркус Берг оказался первым на добивании.

Благодаря этой победе шведы сравнялись по очкам в группе В2 со сборной России, но по дополнительным показателям опередили россиян. В следующем году они будут выступать уже в классе сильнейших команд Лиги наций.

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