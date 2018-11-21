От страстной любви до холодной ненависти: в Пушкинском музее открылась выставка "Пикассо & Хохлова"

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась одна из самых ожидаемых выставок года - "Пикассо & Хохлова". Экспозиция рассказывает об истории любви испанского художника и его первой жены - русской балерины Ольги. Что именно смогут увидеть посетители?

Впервые увидев балерину Ольгу Хохлову, Пабло Пикассо восхищенно выпалил: "Вы потрясающая". И тут же принялся покорять ее со всем жаром андалузского темперамента. Русскую дворянку ухаживания художника, который однажды встретил ее в своей мастерской в одних трусах, изрядно смущали. Помог Сергей Дягилев. Его совет "На русских надобно только жениться" Пикассо воспринял как вызов. Летом 1918 года пара обвенчалась в православном соборе Парижа.

Ради красавицы-жены, которая хотела узнавать себя на портретах, художник даже отходит от изобретенного им кубизма. После рождения первенца Паоло Пикассо изображал ее то Мадонной, то могущественной Герой. На каждой картине — не только день, но и час, и даже минута ее создания.

Жоахим Писсаро — правнук великого импрессиониста и один из кураторов выставки. С Пикассо дружат семьями в трех поколениях. Кажется, именно ему стоит задать вопрос: почему счастье этой пары продлилось всего несколько лет?

"Насколько я знаю, друзья Пикассо Ольгу Хохлову совсем не жаловали. За глаза называли посредственной балериной и высокомерной русской особой. Может, дело в их влиянии? Возможно. Но скорее всего, они просто были слишком разные. Хохлова любила пирожные, икру и чай, а Пикассо, как сам рассказывал одной из моделей, — горох и колбасу", — рассуждает куратор выставки, директор галереи Хантер-колледжа, правнук Камиля Писсаро Жоахим Писсаро.

Парижский дом четы был разделен на две половины. Свою часть Ольга обставила элегантно и стильно — часть этой мебели тоже привезли в Пушкинский музей. Во второй части властвовали Пикассо и привычный гению хаос. Стараясь угодить жене, художник стал одеваться как буржуа и даже сопровождал жену на балах. Пока однажды не бросил в сердцах одной из своих натурщиц: "Ольга любит пирожные и икру, а я колбасу с бобами".

На пятом десятке Пикассо заводит роман с 17-летней Мари Терез Вальтер. Пытаясь скрыть двойную жизнь, изображает любовницу в виде гитары, кувшина или блюда с фруктами.

Последней каплей для Хохловой стала беременность соперницы. Забрав сына, она съехала от мужа. Хотела подать на развод, но страх лишиться половины состояния и картин заставил художника отговорить ее от этого шага. Умирая от рака, просила знакомых привести Пикассо, но он ни разу ее не навестил. Говорят, перед смертью она перебирала сундук, с которым приехала из России, мечтая вернуться на родину.

"Выставка приехала к нам из Парижа, где прошла с огромным успехом. Привезти эти работы удалось при поддержке банка ВТБ", — рассказывает директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак.

Путь от страстной любви до холодной ненависти великого художника и русской балерины представлен в залах Пушкинского музея. Выставка продлится до 3 февраля.