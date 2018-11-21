В Денвере задержаны подозреваемые в причастности к стрельбе

Во вторник, 20 ноября, в Денвере (штат Колорадо, США) полицейские задержали двух человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в центре города. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения. Информация о задержании появилась на странице полицейского управления Денвера в Twitter.

На пресс-конференции шеф полиции города Пол Пейзен заявил, что оба арестованные – мужчины. Пока не удалось установить мотивы, которыми руководствовались подозреваемые. По словам шефа полиции, стрельба была открыта целенаправленно, это не было случайное происшествие.

Стрельба в Денвере произошла 19 ноября, напоминает ТАСС. Следствие не исключает наличия сообщников у подозреваемых.