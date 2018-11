Спецпрокурор Мюллер получил показания Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер получил письменные показания Дональда Трампа. Американский президент ответил на заданные ему вопросы, передает ТАСС. Он сделал это лично, без помощи юристов.

Ранее Мюллер получил доступ к 30 свидетелям и 1,4 миллиона страниц материалов для проведения расследования.

Роберт Мюллер расследует мифическое вмешательство России в выборы в США, якобы имевшее место в 2016 году. "Пора завершить это расследование", — считает адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Ранее Дональд Трамп в шутку предложил обвинить Россию заодно и во вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс.

You mean they are just now finding votes in Florida and Georgia – but the Election was on Tuesday? Let’s blame the Russians and demand an immediate apology from President Putin!