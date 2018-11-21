Лига наций. Сербы разгромили литовцев, а шотландцы обыграли израильтян

В Лиге наций состоялись заключительные игры группового этапа турнира. В дивизионе С сборная Сербии у себя дома разгромила команду Литвы со счетом 4:1 и обеспечила себе повышение в классе. Шотландцы в свою очередь обыграли на своем поле израильтян со счетом 3:2.

В следующем сезоне команды Сербии и Шотландии сыграют в Лиге В. А вот косовские футболисты пробились в Лигу С, обыграв в решающей встрече сборную Азербайджана со счетом 4:0.

Остальные результаты дня: Португалия – Польша – 1:1, Черногория – Румыния – 0:1, Мальта – Фарерские острова – 1:1.