Станислав Черчесов: шведы заслужили победу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от шведов признал, что соперник заслужил победу, показав более качественную игру. Тем не менее он похвалил российских футболистов, не сумевших пробиться в элитный дивизион, за выступление в Лиге наций.

"Шведы играли качественнее, победа шведов закономерна. Не надо искать здесь того, чего нет. Мы не были до конца сбалансированы", — цитирует Черчесова РИА Новости.

Кроме того, наставник сборной подвел итоги уходящего года. "Мы провели хороший чемпионат мира и хорошую Лигу наций, поделили по очкам первое место со шведами. Все игры провели на достаточно хорошем уровне", — отметил российский специалист.

Напомним, что 20 ноября в Стокгольме сборная России уступила команде Швеции со счетом 0:2 и не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций, заняв вслед за шведами второе место в группе.