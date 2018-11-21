Россиянку Богдану Осипову освободят, когда ее дети приедут в Канзас

В Соединенных Штатах Америки суд постановил освободить россиянку Богдану Осипову, когда ее дети приедут в штат Канзас. Об этом сообщил адвокат Осиповой Алексей Тарасов по итогам заседания суда в Канзасе.

Следующее заседание суда по этому делу перенесли с 4 декабря текущего года на 5 марта 2019 года. "Надеемся, что суд снимет запрет на поездки и дети смогут поехать в США", — добавил Алексей Тарасов.

Россиянке, которая в США обвиняется в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет тюрьмы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.

Состояние Осиповой требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость, поэтому россиянку содержали в тюремной психиатрической больнице. По результатам экспертизы судья постановил, что Осипова может предстать перед судом.

О Богданы Осиповой двойное гражданство РФ и США, напоминает РИА Новости. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Богдановой была объявлена в розыск. Отмечалось, что она может находиться со своей матерью в России. Тогда Осипова вернулась из Соединенных Штатов на родину, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в Российской Федерации.

В сентябре 2017 года Осипова снова приехала в Штаты, где ее задержали правоохранители. По решению американского суда, две малолетние дочери, являющиеся гражданками РФ и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. На процессе отец девочек выступает как свидетель обвинения.