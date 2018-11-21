В США медиамагнат из Венесуэлы обвиняется во взятках и отмывании средств на миллиард долларов

Владелец венесуэльской телекомпании Globovision Рауль Горрин Балисарио, проживающий в США, обвиняется властями Соединенных Штатов во взятках и отмывании средств на 1 миллиард долларов. Об этом сообщили представители министерства юстиции США.

Как уточняется, миллиардера обвиняют по закону США о преследовании иностранных официальных лиц за коррупцию.

В обвинительном заключении говорится, что Балисарио платил высокопоставленным чиновникам Венесуэлы миллионы долларов за право на обмен валюты по выгодному курсу. Также он предоставлял чиновникам дорогие часы, скаковых лошадей, дома, яхты и самолеты, передает РИА Новости.

Также по делу проходит Алехандро Андраде, экс-глава казначейства Венесуэлы, признанный на закрытых слушаниях суда в США виновным в получении взяток на 1 миллиард долларов от Рауля Горрина Балисарио и других участников предполагаемого сговора.