МИД Турции: покупка российских ЗРК С-400 "решенное дело"

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в США заявил, что покупка российских комплексов С-400 "решенное дело", и сделка не может быть отменена. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявил СМИ, что американское военное ведомство обсуждает с конгрессом США, что можно предложить Турецкой Республике вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Кредитное соглашение по поставкам российских ЗРК С-400 Турции было подписано в Анкаре в декабре 2017 года, напоминает РИА Новости. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть – за счет оборонного кредита, предоставленного Россией. По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что установка С-400 в стране начнется в октябре 2019 года.

В свою очередь конгресс США заявлял, что планирует приостановить поставку Турции F-35 из-за планов Анкары касательно приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.