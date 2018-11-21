Бразилия победила Камерун, но потеряла Неймара

В английском городе Милтон-Кинс состоялась товарищеская встреча между сборными Бразилии и Камеруна. Родоначальники футбола обыграли "неукротимых львов" со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Ришарлисон на 45-й минуте.

Встречу омрачила травма форварда сборной Бразилии Неймара. Знаменитый бразилец был вынужден покинуть поле уже на первых минутах первого тайма. О характере повреждения пока ничего не известно.

Результаты других товарищеских матчей: Турция – Украина – 0:0, Франция – Уругвай – 1:0, Италия – США – 1:0, Албания – Уэльс – 1:0, ЮАР – Парагвай – 1:1, Тунис – Марокко – 0:1, Иордания – Саудовская Аравия – 1:1, Ирак – Боливия – 0:0.