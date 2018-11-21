В США жертвами пожара в частном доме стали 4 человека, в том числе двое детей

В городе Колтс Нек (США, штат Нью-Джерси) произошел пожар в частном особняке. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Тело одного мужчины было найдено на пороге дома, передает ТАСС. Остальные тела спасатели обнаружили внутри здания.

Полиция считает, что пожар в особняке случился из-за поджога. Ранее в соседнем поселке Оушен Тауншип также произошел пожар. Владельцем сгоревшего дома был родственник мужчины, обнаруженного на крыльце дома в Колтс Нек.